روسيا تزود سفنها الحربية بأسلحة فتاكة مضادة للغواصات

2020/10/31 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت مصادر عسكرية روسية أن بعض السفن الحربية في الأسطول العسكري لجيش البلاد ستحصل على منظومات تسليح متطورة مضادة للغواصات.

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