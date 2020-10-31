كومان يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة بعد استقالة بارتوميو

2020/10/31 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} لا يشعر الهولندي، رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة، بالقلق على مستقبله بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة النادي الكتالوني.

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