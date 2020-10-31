خبير اقتصادي: الورقة البيضاء لن تغطي النفقات و الرواتب لأن الفساد اكبر منها

2020/10/31 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يخيم على العراق وضعا إقتصاديا يعتبر سيئا جدا في العام الحالي يراه البعض انه اسوء فترة تمر على تاريخ العراق ” إقتصاديا ” وذلك بسبب ملف الرواتب و التدهور الاقتصادي الحاد بشكل عام.



كانت احدى المقترحات الحكومية برئاسة مصطفى الكاظمي تقديم مقترح ” الورقة البيضاء ” كخطة للإصلاح الاقتصادي في العراق لتتضمن “مئات […]

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