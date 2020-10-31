2020/10/31 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- على الناخبين الأمريكيين تقديم خيار واضح لمن سيختارونه رئيسا لبلادهم في يوم الانتخابات، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي الطامح للوصول إلى الرئاسة جو بايدن.



وتعتمد عملية الاختيار هذه على عوامل عديدة من أبرزها السياسات المقترحة لكلا المرشحين التي وعدا بها خلال حملتيهما الانتخابيتين.



نلقي هنا نظرة على السياسات التي يطرحها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفرق بين سياسة ترامب وبايدن في حملتيهما الانتخابيتين وكالة الصحافة المستقلة.

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