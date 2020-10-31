انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي

2020/10/31 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

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انطلقت امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي بجميع فروعه، السبت، وسط تهيئة الأجواء الصحية والأمنية لانجاحها.

وذكر مدير قسم الامتحانات في تربية واسط محمد الخطيب في تصريح صحفي، اليوم (31 تشرين الاول 2020)، ان "طلبة السادس الاعدادي يتوجهون السبت الى 108 مركزا لاداء امتحانات الدور الثاني بواقع 98 مركزا لفروع العلمي الاحيائي والتطبيقي والادبي و 10 مراكز للفرع المهني".

واضاف، ان "المديرية انتهت من تهيئة المراكز والقاعات الامتحانية وتزويدها بالقرطاسية واللوازم الاخرى، فضلا عن نصب اجهزة التشويش وتعفير المراكز والتشديد على اتباع وصايا خلية الازمة باعتماد وسائل الوقاية الصحية ضد كورونا".

وفي النجف، أعلن مدير عام التربية الدكتور عادل البصيصي انجاز الاستعدادات لإقامة الامتحانات الوزارية في 131 مركزا، موضحا ان عدد الطلبة المشاركين يبلغ نحو 8000 طالب ما بين طلبة الدور الثاني للامتحانات الوزارية والطلبة الخارجيين.

من جهته، قال مدير عام تربية الديوانية عقيل الجبوري ان المديرية افتتحت 148 مركزا امتحانيا مجهزا لاستقبال طلبة الدور الثاني بواقع 92 مركزا لطلبة الاحيائي و28 لطلبة التطبيقي و28 لطلبة الأدبي، مشيرا الى ان الامتحانات ستجرى وفق اجواء أمنية وصحية مشددة.





ا.ح

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