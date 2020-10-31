نائب يكشف مضمون مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد

2020/10/31 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

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مبنى هيئة التقاعد

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، السبت، عن مضمون مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقال السعداوي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 31 تشرين الأول 2020، ان مجلس النواب جمع تواقيع اكثر من 60 نائبا لاضافة مقترح لتعديل قانون التقاعد الموحد، مبينا ان "رئاسة البرلمان وافقت على ادراج مقترح التعديل في قانون التقاعد وحولته الى اللجنة المالية لدراسته".

وأوضح أن "المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة او مؤسسة او وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بتنظيم المعاملات التقاعدية لموظفي الجهة المرتبطة بها وترسل الى هيئة التقاعد العامة ليقتصر عملها على اصدار هوية التقاعد فقط".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية، إلى ان "هذا المقترح من شأنه تسهيل معاملات المتقاعدين وانهاء الروتين الذي يستمر لاشهر طوال"، مضيفا ان "مقترح التعديل على القانون لا يحمل اي جنبة مالية بل يندرج ضمن الامور التنظيمية والإجرائية بما يسهم في رفع معاناة المراجعين الى هيئة التقاعد العامة".

ر.إ

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