"هيومن رايتس" تطالب مواقع التواصل بعدم قمع الآراء السياسية بحجة وقف التضليل

2020/10/31 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تواجه فيه مواقع التواصل الاجتماعي ضغوطاً متزايدة لمكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، تقوم كل من "فيس بوك"، "انستغرام"، "تويتر"، و"يوتيوب"، بحملة منظمة للتصدي للشائعات التي من شأنها تضليل الناخبين وقمع أصواتهم.

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