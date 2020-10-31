زلزال ثاني جديد بقوة 5 درجات يضرب إزمير التركية

2020/10/31 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة، والذي خلف خسائر بشرية ومادية.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 […]

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