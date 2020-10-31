إخماد حريق كبير التهم محالاً تجارية في مدينة الصدر (صور)

2020/10/31 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت مديرية الدفاع المدني في الرصافة، السبت، أنها تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل مجموعة من المحال في مدينة الصدر، من دون تسجيل اي خسائر بشرية.



وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، أنه "بأمرة العميد ميثاق كريم مدير الخفر، تمكنت فرق الدفاع المدني فجر اليوم من إخماد حادث حريق اندلع بعدد من المحلات مشيدة من الجينكو والساندويش بنل داخل سوق الكَيارة وسط مدينة الصدر".

وأضاف أن "الفرق تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من داخل المحلات بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي المحلات المجاورة والأبنية الاخرى داخل السوق وبدون اي أضرار بشرية".

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