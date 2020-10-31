السفير التركي مثمناً موقف السيد عمار الحكيم: صديق الاوقات الصعبة

2020/10/31 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ثمن السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، موقف زعيم تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم المساند لتركياً بعد الزلزال الذي ضرب مدينة ازمير.

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