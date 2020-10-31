تشكيل لجنة مشتركة لإنجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات

2020/10/31 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، السبت، عن تشكيل لجنة عمل مشتركة لإنجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات.

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