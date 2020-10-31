2020/10/31 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -تشير التنبؤات الجوية، إلى حصول تطورات جديدة في حالة الطقس، حيث تبدأ فرص الامطار في مناطق عديدة من البلاد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق : فرص هطول الامطار في مناطق عديدة من البلاد وكالة الصحافة المستقلة.

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