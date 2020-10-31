ارتفاع جديد بعدد ضحايا زلزال إزمير التركية

2020/10/31 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت (31 تشرين الأول 2020)، تسجيل ارتفاع جديد بعدد قتلى ومصابي الزلزال الذي ضرب إزمير التركية، يوم أمس.





ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن "عدد قتلى الزلزال الذي ضرب أزمير، ارتفع إلى 25 شخصاً، في حين بلغ عدد المصابين جراء الزلزال 804 أشخاص".

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين ما زالت مستمرة، خصوصاً بعد انهيار عدد من المباني جرّاء الزلزال.

وتسبب الزلزال الذي كان مركزه في مقاطعة أزمير التركية في تدمير بعض المباني، كما شعر سكان الجزر اليونانية ومدينة اسطنبول بالزلزال.

وقالت السلطات التركية إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر ما تسبب في انهيار نحو 20 مبنى، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر.

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