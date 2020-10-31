بالصور.. تفجير عبوة على منزل مسؤول في البصرة - عاجل

2020/10/31 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم السبت، بانفجار عبوة صوتية على دار مدير قسم تربية المدّينة نجاح الحساني شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة صوتية، انفجرت في وقت مبكر من صباح اليوم، على منزل مدير قسم تربية المدّينة في المحافظة، نجاح الحساني".

وأضاف، أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية في المنزل، دون وجود خسائر بشرية تذكر".

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