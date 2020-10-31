2020/10/31 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / اكدت هيئة التقاعد الوطنية ان اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية .وقال مصدر في المكتب الاعلامي للهيئة للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان اطلاق رواتب المتقاعدين سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية متوقعا ان يتم ذلك في الايام القلائل المقبلة "./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد الوطنية لـ/نينا/ : اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد الوطنية لـ/نينا/ : اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).