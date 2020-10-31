متنبئ جوي يتوقع احوال الطقس خلال الاسبوع

2020/10/31 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / توقع المتنبئ الجوي في مطار البصرة الدولي صادق عطية ان يكون ملخص الوضع الجوي للاسبوع المقبل.



كمايلي :١.



هنالك تحسن في وضع المنظومة الجوية واتفاق اغلب نماذج الطقس على تحسن فرص الامطار في مناطق عديدة من مدن البلاد ( ربما مدن الجنوب وبعض مدن الفرات الاوسط وبادية الجنوب هي الاقل حضوضا بالامطار حتى الان ).٢.



اعتبارا من ساعات نهار يوم السبت (31 تشرين اول) ولعدة ايام سيكون الغطاء السحابي حاضرا في سماء المدن تقريبا معلنا عن بدء اول حالة من حالات الموسم المطري.



واعتبارا من ليل الاحد او صباح الاثنين سيبدأ هطول الامطار الخفيفة غرب الانبار ونينوى واقصى الشمال ثم تمتد لباقي المناطق تباعاً .



٣.



سبب الحالة هو تعمق أخدود بارد يتحول لمنخفض قطع في الطبقة المتوسطة من الجو يقابله قرب سطح الأرض اندفاع مداري رطب واستجابة سطحية من منخفض السودان ومرتفع ضخ رياح مدارية يتمركز جنوب الجزيرة وهذه عوامل مهمة جدا في تحسن الحالة.تعمق المنخفض العلوي سيكون منتصف الأسبوع وتزداد فعاليته نهاية الأسبوع ، خصوصا مع دخول جبهة سطحية باردة نهار يوم الخميس مصحوبة بتقلبات في اتجاه الرياح واثارة للغبار وربما زيادة غزارة الأمطار ايضا في مناطق محدودة من مدن وسط وغرب البلاد وشمالها ( وهذا يعزز تحسن فرص الهطول في مدن الجنوب نهاية الأسبوع).



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مناطق شمال البلاد ستهطل عليها كمية أمطار كما متوقع أعلى من مدن الوسط والغربية ..



وهناك فرص للغزارة بسبب الحمل العالي والفوارق الحرارية.



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لاتزال فرص الجنوب قائمة من الأمطار فيما لو تحسن وضع المنظومة الجوية قليلا واندفعت اكثر نحو الجنوب باذن الله.٦.



ستشهد الرياح خلال الأسبوع تقلبات ، مع ميلها للاستقرار على الاتجاه الجنوبي الشرقي النشط احيانا.



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تقلبات بدرجات الحرارة أيضا خلال الأسبوع وزيادة الشعور بالحرارة .



ولكن نهاية الأسبوع سيشهد انخفاضا واضحًا بدرجات الحرارة في وسط وشمال وغرب البلاد ،اما الجنوب والفرات الأوسط يتأخر قليلا.



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