شاهد..مقتل عراقيين واصابة 21 في انفجار انبوب غاز

2020/10/31 | 10:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان يوم السبت بوقوع انفجار هائل لأحد انابيب نقل الغاز الاستراتيجية في محافظة المثنى قرب احد مقار لواء انصار المرجعية - هيئة الحشد الشعبي م...

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