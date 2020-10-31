توقف صادرات النفط من كردستان العراق الى تركيا

2020/10/31 | 10:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت منطقة كردستان بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بالمنطقةقققب....

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