بالصور: بعد عام من الجفاء.. العجلات تدخل ساحة التحرير وجسر الجمهورية من جديد

2020/10/31 | 10:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عادت القوات الأمنية، فجر اليوم السبت، افتتاح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة سير المركبات مجدداً، وذلك بعد عام كامل من إغلاقهما جراء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.ويأتي افتتاح الطرق المحيطة بمناطق التظاهرات بعد اقدام المتظاهرين على رفع خيام الاعتصام من ساحة التحرير.

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