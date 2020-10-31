بالصور .. عودة جسر الجمهوري ومقترباته الى سابق عهده

2020/10/31 | 10:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت ، عن المباشرة صباح اليوم السبت الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية في ساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لاعادتها لوضعها الطبيعي وبدات الحركة صباحا مِن الكرخ الى الرصافة على جسر الجمهورية ومازالت الجهود الخدمية مستمرة .

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