وزير الزراعة : توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور محصولي الحنطة والشعير

2020/10/31 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي نجاح وزارته في استحصال موافقة مجلس الوزراء على توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي 2020 – 2021.



وقال الخفاجي في حديث لـصحيفة الصباح وتابعته المستقلة : إنه «بناءً على ما عرضته وزارة الزراعة بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن أهمية […]

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