النزاهة تطالب أمانة بغداد اعتماد نموذجٍ مُوحَّدٍ لاستيفاء الرسوم والأجور

2020/10/31 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – طالبت هيأة النزاهة الاتحادية أمانة بغداد بضرورة اعتماد نموذجٍ مُوحَّدٍ خاصٍّ باستيفاء الرسوم والأجور؛ منعاً لمخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات المُحدَّدة.



وذكر بيان للهيأة تلقت المستقلة , أنها ” الأمانة أوصت بإصدار نموذجٍ مُوحَّدٍ خاصٍّ باستيفاء رسوم (المهنة ، والإعلان، وأجور رفع النفايات) وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، وإعمامه على دوائر البلدية كافة؛ بغية […]

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