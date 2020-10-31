مصدر : خالد العبيدي مستشاراً امنياً لرئيس الوزراء

2020/10/31 | 10:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع عن صدور امر من القائد العام للقوات المسلحة بتعيين وزير الدفاع السابق خالد العبيدي مستشاراً امنياً لرئيس الوزراء “.

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