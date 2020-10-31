2020/10/31 | 10:40 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ ـ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : خالد العبيدي مستشاراً امنياً لرئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مصدر مطلع عن صدور امر من القائد العام للقوات المسلحة بتعيين وزير الدفاع السابق خالد العبيدي مستشاراً امنياً لرئيس الوزراء “.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : خالد العبيدي مستشاراً امنياً لرئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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