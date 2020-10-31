2020/10/31 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً في العراق خلال الأيام الماضية، بعد قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد نحو 28 محصولاً لحماية الإنتاج المحلي.



ويأتي هذا الارتفاع وسط معاناة المواطنين من انخفاض دخلهم اليومي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتأخر المرتبات أكثر من 25 يوماً عن موعد تسليمها، الأمر الذي أثار حالة من التذمر والاستياء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الخضر سببه قرار منع استيراد نحو 28 محصولاً وكالة الصحافة المستقلة.

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