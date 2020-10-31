سطور وصورة من أمام”غرينتش”.. مرجعية الوقيت ومركزها على الكرة الأرضية.. ماذا تعرف عنها؟

2020/10/31 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كتبت عراقية مقيمة في لندن هالة سلام، سطور من امام خط غرينتش، والذي يعتبر مرجعية الوقت على كل الكرة الارضية.

وقالت سلام وهي عضو منظمة الاغاثة الانسانية السويدية: “ذكرى زيارتي الاولى الى خط الزوال المقدس (گرينتش او غرينتش)، في مدينة گرينتش / Greenwich، احدى ضواحي العاصمة البريطانية – لندن، من هذا المكان يتم قياس الوقت في اي مكان على الأرض، بقياس زاوية ذلك المكان (شرقاً أو غرباً) من هذا الخط”.

واضافت: “يقسم خط گرينتش الكرة الأرضية إلى قسمين، شرقي و غربي؛ التوقيت الشرقي يحتسب بوقت گرينتش زائد خطوط الطول،

في حين يحتسب التوقيت الغربي بوقت گرينتش ناقص خطوط الطول”.

واشارت ال انه “يمر الخط بأوروبا و أفريقيا ويفصل بعض الدول إلى قسمين مثل الجزائر و بريطانيا و فرنسا، وغانا، وغيرها”.

واعتُمد خط الطول (صفر) الرئيسي في العالم كنقطة مرجعية لتوقيت گرينتش (GMT) في عام 1884، في حين ان هناك سببين رئيسيين ساعدا باختيار هذه المنطقة تحديدا:

الاول: ان اميركا كانت تعتمد على توقيت گرينتش في حساباتها الزمنية.

والثاني: ان معظم خرائط التجارة العالمية كانت تعتمد على خط الزوال الواقع في ضاحية او مدينة گرينتش.

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