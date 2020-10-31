نواب يؤكدون … عدم وجود مشكلة بحل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات

2020/10/31 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – على الرغم من تمرير البرلمان العراقي قانون الانتخابات بصيغته النهائية، وفقاً لنظام الدوائر المتعددة، واستعداده لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة المقررة في 6 يونيو/ حزيران 2021، يعود النقاش حول حل البرلمان، والذي يعد من أهم القضايا التي لا يمكن للانتخابات المبكرة أن تتم من دونها.



وفي الوقت الذي […]

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