الطاقة النيابية : 7% فقط هي نسبة جباية وزارة الكهرباء لقاء الخدمة

2020/10/31 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب عن أن 7 بالمئة فقط هي نسبة جباية وزارة الكهرباء لقاء الخدمة التي تقدمها للمواطنين في بغداد والمحافظات.



وقال عضو اللجنة أمجد العقابي لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “صرفيات وزارة الكهرباء على محطات الانتاج وقطاع الصيانة والنقل والوقود وموظفيه تبلغ شهرياً 45 مليون دولار، […]

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