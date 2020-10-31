2020/10/31 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة، عددا قياسيا من الإصابات بفايروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-91، بلغ أكثر من 94 ألف حالة في غضون 24 ساعة.

ويعد هذه الرقم من الإصابات بفايروس كورونا في الولايات المتحدة، الأعلى منذ بداية تفشي الوباء، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الإصابات، فجر السبت 94,125 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بالإضافة إلى 919 حالة وفاة، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وبهذه الأرقام، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى 9,043,957 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 229,676 حالة وفاة.

وقد تدهور الوضع الصحي حاليا بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط.

وتسبب وباء كوفيد-19 بأسوأ أزمة صحية في الولايات المتحدة منذ الانفلونزا الإسبانية عام 1918، وأسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة 1929.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء، بينما صارت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,088,851 إصابة، من بينها 121,090 حالة وفاة، بينما تحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات 5,516,658 إصابة، والثاني من حيث الوفيات بإجمالي 159,477 حالة.

PUKmedia وكالات‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اميركا تسجل أرقاماً قياسية في عدد الإصابات بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اميركا تسجل أرقاماً قياسية في عدد الإصابات بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).