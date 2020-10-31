السليمانية... انطلاق الملتقى الثقافي الفني الأول

2020/10/31 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان "سنعيد للدنيا حديث السندباد"، اقامت مؤسسة ميزوبوتاميا للتنمية الثقافية ملتقى على قاعة المتحف الوطني في مدينة السليمانية عاصمة الثقافة.

وتضمن الملتقى معرضا فنيا وثقافيا، بمشاركة عدد من الفنانين الكورد والعرب، حيث اقيم معرض صوري وفوتوغرافي واعمال يدوية وكرافيك واصدار كتب وورش ثقافية.

وأشارت الفنانة تارا شازمان المشاركة بالمعرض في حديث لـ PUKmedia، الى ان "الملتقى الفني هو إضافة جديدة للفنان العراقي من خلال اللقاءات والحوارات الفنية مع فناني وسط وجنوب العراق مع فناني اقليم كوردستان، وهي بادرة جيدة من قبل المهتمين بالشأن الثقافي والفني".

وتتابع شازمان "شاركت بلوحتين فنيتين تعبر عن ساحات الاعتصام ونبض الشهيد والام العراقية والأخت والزوجة العراقية التي كانت مع الرجل جنبا الى جنب في كل المحن."

وشارك في المهرجان 100 فنان من مختلف الاتجاهات الفنية ومن اغلب المحافظات العراقية، ويهدف الملتقى الى بناء جسر تواصل بين الفنانين الكورد والعرب ليكونوا لوحة فنية جميلة لعراق واحد.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية ‌

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