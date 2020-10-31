لجنة نيابية: مشروع قانون عجز موازنة 2020 لم يتضمن أي مبالغ لصيانة محطات الكهرباء

2020/10/31 | 10:47 - المصدر: NRT عربية

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محطة كهرباء

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، السبت، ان مشروع قانون عجز موازنة 2020 لم تتضمن مفرداته أي مبالغ لصيانة محطات الكهرباء، فيما حذرت من "انتكاسة" في تجهيز المواطنين بالكهرباء في المرحلة المقبلة.





وذكر عضو اللجنة النائب صادق السليطي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 31 تشرين الأول 2020، أن "الحكومة أعدت موازنة بـ 57 ترليونا و811 مليار دينار عراقي لاربعة اشهر، بعجز مالي قدره 41 ترليونا يتم تسديده بالاقتراض، تضاف إليه ايرادات مقدرة بـ 16 ترليون دينار"، مبينا أن الموازنة المعدة لم تخصص دينارا واحدا لصيانة محطات الكهرباء التي ستبقى عرضة للأعطال الطارئة.

وأضاف السليطي، أن الجدول المخصص من وزارة المالية لقانون العجز المالي تضمن مبالغ لاستيراد الطاقة الكهربائية وكذلك مبالغ لشراء الطاقة من المستثمرين في محطات الرميلة وبسماية وباقي المحطات بمبالغ عالية جدا أثقلت كاهل الدولة وميزانيتها، مشيرا إلى أن المالية خصصت خمسة ترليونات ونصف الترليون دينار لاستيراد وشراء الغاز من دول الجوار أغلبها مستحقات لعامي 2019 /2020 بمعنى أن وزارة الكهرباء لن تستفيد منها لان أغلبها سيذهب إلى مستثمري محطات الكهرباء.

وطالب الحكومة ووزارة المالية بتعديل هذه الفقرة وتخصيص مبالغ لوزارة النفط تبوب تحت عنوان صيانة محطات الكهرباء والتشغيل، وبالاخص وحدات الديزل التي تكون تكلفة تشغيلها وصيانتها أقل سعرا وتعطي توليدا أعلى لغرض رفع طاقة الانتاج خلال فترات الذروة في الصيف والشتاء.

وأشار إلى ان "مفصل توليد الديزلات التي تنتشر محطاتها في الرقعة الجغرافية للبلد في الجنوب والوسط وفي المناطق الشمالية لم يلق اهتماما كاملا إذ رغم قلتها تعطي كفاءة جيدة جدا وهي أرخص سعرا بعد المحطات الكهرومائية وتنافس المحطات الغازية بحاجتها للصيانة والوقود كونها تعمل بالوقود الثقيل (HFO) وهو ارخص انواع الوقود ومتوفر بكميات كبيرة جدا في وزارة النفط".

ر.إ

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