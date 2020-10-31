هيأة التقاعد : اكمال جزء كبير من معاملات شهداء وجرحى التظاهرات

2020/10/31 | 10:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت هيأة التقاعد الوطنية اليوم السبت ، عن اكمال جزء كبير من معاملات شهداء وجرحى التظاهرات “.

وقالت الهيأة في بيانتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسة الشهداء وهيأة التقاعد الوطنية للعمل على أنجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات وتم أكمال جزء كبير من المعاملات بعد أتمام كافة المستمسكات المطلوبة وتم أستقبال عوائل الشهداء في مقر مؤسسة الشهداء وتم العمل بمكاتفة الجميع لأنجاز تلك المعاملات وتخصيص الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء والمصابين .

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