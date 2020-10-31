2020/10/31 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – أفاد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي بأن عدد الالغام والمخلفات الحربية في المحافظة فاق التوقعات وتحتاج إلى عمل دؤوب ومضن لتنظيف المنطقة بالكامل، مؤكداً الحاجة إلى سنتين قبل أن تشهد الانبار خلوها من الالغام والعبوات الناسفة.



وقال الدليمي لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن المحافظة قدمت التسهيلات والدعم الكامل لمنظمات ازالة الالغام والعبوات الناسفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ الانبار : نحتاج الى سنتين للتخلص من الالغام والمخلفات الحربية وكالة الصحافة المستقلة.

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