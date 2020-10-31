انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت

2020/10/31 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- انخفضت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية السبت (31 تشرين الاول 2020).

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