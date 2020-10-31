2020/10/31 | 11:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم السبت عن ،مصرع مدنيين اثنين واصابة 26 اخرين من بينهم 11 من منتسبي الحشد الشعبي اضافة الى تضرر سيارتين مدنيتين جراء انفجار انبوب الغاز الاستراتيجي على الخط السريع في منطقة مسيعيدة بقضاء الرميثة شمالي محافظة المثنى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. انفجار انبوب غاز في قضاء الرميثة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. انفجار انبوب غاز في قضاء الرميثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).