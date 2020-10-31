مقتل إرهابي وضبط 13 وكراً لـ'داعش' في كركوك

2020/10/31 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن ضبط 13 وكراً لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية نفذت بالاشتراك مع قطعات الشرطة الاتحادية عمليتين امنيتين منفصلتين في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

وأضافت أنه "نتج عن ذلك مقتل أحد الارهابيين وجرح اخر اثناء عملية التفتيش في وادي ابو شحمة وكذلك ضبط (١٣)وكر لعصابات داعش الارهابي بمناطق متفرقة من الناحية اعلاه احتوت بداخلها على (١٢)عبوات مختلفة و (١٠)جلكانات مملوءة بماده C4 و (٤) دراجات نارية و حزام ناسف و جرار زراعي و مواد لوجستية وغذائية وملابس عسكرية ونضائد مختلفة و قداحات تفجير و اسلاك تفجير و رايتين لعصابات داعش".





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