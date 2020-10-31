زلزال جديد يضرب المنطقة مع ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير في تركيا

2020/10/31 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

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زلزال ازمير في تركيا

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال إزمير في تركيا، السبت، إلى 25 قتيلا وأكثر كم 800 جريحا، في وقت شهدت فيه الولاية زلزالا آخرا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، اليوم، 31 تشرين الأول 2020، عن فتح أبواب المساجد بولاية إزمير، غرب البلاد، أمام المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة، فيما أكدت المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 25 قتيلا و 804 مصابين.

وشهدت مدينة إزمير التركية وقوع زلزال جديد بقوة 5,0 درجات على مقياس ريختر ، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة، بقوة 6,6 درجة والذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم ا، في تغريدة لها على "تويتر"، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير.

وكانت "آفاد" قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الأول إلى 20 قتيلا، و786 جريحا، مؤكدة ان المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.

وضرب زلزال بلغت قوته 6,6 درجات بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، وعلى عمق 16,54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ر.إ

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