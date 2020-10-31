الجبهة التركمانية تعلن رفضها قانون معادلة الشهادات في العراق

2020/10/31 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الجبهة التركمانية العراقية رفضها قانون معادلة الشهادات في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي اليوم السبت (31 تشرين الأول 2020)، إن “البرلمان العراقي كان الأجدر به أخذ رأي وزارة التعليم قبل التصويت على هذا القانون”، معللاً … Readmore

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