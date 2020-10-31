العراق.. قتيلان و26 جريحا إثر انفجار ضخم لأنبوب غاز في المثنى

2020/10/31 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى بجنوب العراق، السبت، عن إصابة عناصر بميليشيات الحشد الشعبي بينما لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق.

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