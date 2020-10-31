تشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز معاملات شهداء وجرحى تظاهرات تشرين

2020/10/31 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، بياناً جديداً بشأن حقوق شهداء وجرحى تظاهرات تشرين.

الهيئة أكدت تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة الشهداء للعمل على انجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات، مشيرة الى أنه تم إكمال جزء كبير من المعاملات بعد اتمام كافة المستمسكات المطلوبة، واستقبال عوائل الشهداء في مقر مؤسسة الشهداء، وتم العمل بتعاون الجميع لإنجاز تلك المعاملات، وتخصيص الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء والمصابين.

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