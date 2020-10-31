2020/10/31 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اكدت هيئة التقاعد الوطنية ان اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيتم حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد : رواتب المتقاعدين ستتأخر لحين ورود التمويل من المالية وكالة الصحافة المستقلة.

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