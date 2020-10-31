2020/10/31 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية ، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وقال المكتب الإعلامي في بيان أصدرهُ ان “الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية ، فضلاً عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حفاظاً على سلامة الطلبة الاعزاء” ، هذا وشددت الوزارة على الطلبة الممتحنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية والوقائية ، داعيةً بالوقت ذاته رؤساء المراكز الامتحانية الى اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إداء الامتحانات .

واضاف البيان ان وزير التربية ، علي حميد الدليمي تمنى النجاح والموفقية لجميع الطُلاب وتحقيق اعلى مراتب التفوق والسير في اكمال مشوارهم العلمي وبما يخدم مستقبل بلدنا الحبيب .

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