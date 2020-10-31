سيارة مسرعه تصدم أحد ابواب المسجد الحرام والشرطة السعودية توضح

2020/10/31 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم إمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، تفاصيل ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام مشيرا إلى أن السائق المقبوض عليه مواطن بحالة “غير طبيعية”.ونقلت صفحة إمارة منطقة مكة على تويتر تصريحات الدوسري الذي قال: “الجهات الأمنية بمكة تُباشر … Readmore

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