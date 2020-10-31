الرئيس العراقي برهم صالح يعلن تضامنه مع تركيا ويعزي عوائل الضحايا والمنكوبين جراء الزلزالين في أزمير

2020/10/31 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، عن تضامنه مع تركيا بعد وقوع زلزالين في إزمير، معزياً “عوائل الضحايا والمنكوبين”.وقال برهم صالح من خلال برقية: تابعنا بقلق بالغ أنباء النتائج المؤلمة للزلزالين اللذين تعرضت لهما بعض المناطق في تركيا، معرباً … Readmore

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