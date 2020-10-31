بيان من هيئة الحشد الشعبي بعد انفجار أنبوب غاز قرب أحد مقراتها

2020/10/31 | 11:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، السبت، بياناً بعد انفجار أنبوب ناقل للغاز قرب معسكر للحشد في محافظة المثنى.



وقالت الهيئة في البيان الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الاول 2020) ، "انفجر صباح اليوم أنبوب ناقل للغاز على الطريق الدولي السريع شمال محافظة المثنى".

وبحسب البيان، "أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في الحشد الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة".

وقُتل شخصان على الأقل، واُصيب أكثر من 20 آخرين، جراء انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى.

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (31 تشرين الاول 2020)، بأن "20 شخصاً قد اصيبوا في حصيلة أولية جراء انفجار انبوب ناقل للغاز في المثنى"، مشيرا إلى ان "من بين جرحى الانفجار عناصر من الحشد الشعبي بسبب قرب مقرهم من الأنبوب".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة بإخماد الحريق مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى".

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