الحشد يعلن حصيلة انفجار انبوب الغاز في المثنى

2020/10/31 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} اعلنت هيأة الحشد، السبت، حصيلة انفجار الأنبوب الناقل للغاز قرب معسكر للحشد في المثنى.

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