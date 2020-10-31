2020/10/31 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركيّ مُعزّياً له بضحايا زلزال ازمير .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يجري إتصالاً مع نظيره التركي ويُعزّي بضحايا ازمير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يجري إتصالاً مع نظيره التركي ويُعزّي بضحايا ازمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).