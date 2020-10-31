2020/10/31 | 11:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- دعت سفارة دولة الكویت لدى الأردن جمیع رعاياها المتواجدین في المملكة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائیة والإرشادات التي أصدرتھا السلطات الصحیة الأردنیة للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد – كوفید19.



وطالبت السفارة في بیان لها رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة والتقید بالتعلیمات الصحیة واتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة من الإصابة بالفیروس.



ووجھت السفارة المواطنین إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تحذر رعاياها في الأردن وكالة الصحافة المستقلة.

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