قائد عمليات بغداد: إعادة الحياة لساحة التحرير جاء بطلب من المتظاهرين

2020/10/31 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فليح العبيدي

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي اليوم السبت، أن "إعادة الحياة لساحة التحرير جاء بطلب من المتظاهرين.

وقال المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية باشرت صباح اليوم وبالتعاون مع المتظاهرين بفتح جسر الجمهورية وجميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير"، لافتاً إلى أن "إعادة الحياة لساحة التحرير وفتح الطرق جاءا بطلب من المتظاهرين ،وهناك تنسق عالٍ من الجميع لدعم الجهد الخدمي في ساحة التحرير ، وتم رفع بعض السرادق والخيم التي كانت وسط الشارع بمبادرة من المتظاهرين السلميين ".

وأضاف أن "التنسيق مع المتظاهرين أسفر عن إلقاء القبض على 24 متهماً بالخطف والمتاجرة بالمخدرات من العصابات التي كانت تستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية".

وكانت خلية الإعلام، قد أعلنت اليوم السبت، عن افتتاح جسر الجمهورية وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية تمت المباشرة فيها بساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي".

وأشارت إلى أن "الحركة بدأت صباحاً من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية وما زالت الجهود الخدمية مستمرة".

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