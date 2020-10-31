الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية

2020/10/31 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

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أدانت وزارة الخارجية الاعتداء الارهابي على دار للعبادة في مدينة نيس الفرنسية.

المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف أكد في بيان تضامن العراق مع عائلات الضحايا والجرحى، مبينا أن العراق لازال يواجه ويحارب الإرهاب منذ سنين، وأن التطرف والإرهاب قد تبرأت منه جميع الأديان، مشيرا إلى أن البعد الإنساني كامن في خطاب الديانات وهو ضرورة واقعية للعيش المشترك والآمن في العالم.

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