الدوحة تقدم اعتذاراً عما جرى في مطار الدوحة الدولي وتوضح ملابسات الحادث

2020/10/31 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارتا خارجية قطر وأستراليا بيانا مشتركا كشفتا فيه تفاصيل اتصال جرى بين وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونظيرته الأسترالية، ماريز باين، بشأن حادثة تفتيش مسافرات بـ”الإكراه” في مطار حمد الدولي.وجاء في البيان أن وزير الخارجية … Readmore

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